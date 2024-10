Comunicare i cambiamenti climatici e la mobilità sostenibile: dal coordinamento Free quattro corsi per giornalisti (Di martedì 15 ottobre 2024) di coordinamento Free Il coordinamento Free, in collaborazione con ENEA, ha varato un ciclo di quattro corsi sull’energia riservati ai giornalisti. I corsi sono stati accreditati dall’Ordine Nazionale dei giornalisti e si terranno nei prossimi quattro mesi. Si tratta di lezioni che prenderanno in considerazione la comunicazione energetica, le fonti rinnovabili, i cambiamenti climatici e la mobilità sostenibile. “In un periodo nel quale anche la sana informazione è sotto attacco da parte di continue fake news e da una costante disinformazione, abbiamo voluto fornire agli operatori dell’informazione italiana una sorta di cassetta degli attrezzi per poter affrontare in maniera agile, rapida ed efficiente le tematiche energetiche che sono in continuo cambiamento. Ilfattoquotidiano.it - Comunicare i cambiamenti climatici e la mobilità sostenibile: dal coordinamento Free quattro corsi per giornalisti Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) diIl, in collaborazione con ENEA, ha varato un ciclo disull’energia riservati ai. Isono stati accreditati dall’Ordine Nazionale deie si terranno nei prossimimesi. Si tratta di lezioni che prenderanno in considerazione la comunicazione energetica, le fonti rinnovabili, ie la. “In un periodo nel quale anche la sana informazione è sotto attacco da parte di continue fake news e da una costante disinformazione, abbiamo voluto fornire agli operatori dell’informazione italiana una sorta di cassetta degli attrezzi per poter affrontare in maniera agile, rapida ed efficiente le tematiche energetiche che sono in continuo cambiamento.

