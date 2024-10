Citadel: Honey Bunny, dal 7 novembre su Prime Video, ecco il traile (Di martedì 15 ottobre 2024) Citadel: Honey Bunny, dal 7 novembre su Prime Video, ecco il traile Prime Video ha svelato oggi il coinvolgente trailer ricco di azione dell’attesa serie Original, Citadel: Honey Bunny. La serie indiana, nata dal mondo di Citadel, è diretta da Raj & DK (Raj Nidimoru e Krishna DK) e scritta da Sita R. Menon, insieme a Raj & DK. La serie è prodotta da D2R Films, Amazon MGM Studios e co-prodotta dai Fratelli Russo con AGBO. Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot e Scott Nemes di AGBO, insieme a David Weil (Hunters), sono i produttori esecutivi di Citadel: Honey Bunny e di tutte le serie che fanno parte del mondo di Citadel. Anche Midnight Radio è executive producer. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 15 ottobre 2024), dal 7suilha svelato oggi il coinvolgenter ricco di azione dell’attesa serie Original,. La serie indiana, nata dal mondo di, è diretta da Raj & DK (Raj Nidimoru e Krishna DK) e scritta da Sita R. Menon, insieme a Raj & DK. La serie è prodotta da D2R Films, Amazon MGM Studios e co-prodotta dai Fratelli Russo con AGBO. Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot e Scott Nemes di AGBO, insieme a David Weil (Hunters), sono i produttori esecutivi die di tutte le serie che fanno parte del mondo di. Anche Midnight Radio è executive producer.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Citadel : Honey Bunny - svelati trailer e data d'uscita dello spin-off ambientato in India - Il secondo spin-off di Citadel arriverà a stretta distanza da quello italiano, che avrà per protagonista Matilda De Angelis Prime Video ha diffuso un teaser trailer per Citadel: Honey Bunny, la nuova serie indiana ambientata nel mondo di Citadel. La promessa di tutti è quella di poter gustare una storia grintosa che …. (Movieplayer.it)

Prime Video svela il teaser trailer di Citadel : Honey Bunny - Citadel e le successive serie action-espionage Original vantano la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo e attraversano il mondo, sviluppando la storia dell’agenzia di spionaggio Citadel e della potente organizzazione rivale, Manticore. Citadel: l’universo televisivo creato dai fratelli Russo La prima stagione di Citadel, interpretata da Richard Madden e Priyanka Chopra ... (Universalmovies.it)

Citadel : Honey Bunny - Prime Video annuncia la data di uscita - Prime Video ha confermato la data di debutto della serie in occasione di un evento emozionante a cui hanno partecipato i fan di Varun, Samantha e Raj & DK, i quali hanno potuto assistere e partecipare all’originale e gigantesco svelamento della data di uscita della serie. La serie indiana dell’universo Citadel unisce il fascino degli anni ‘90 a una narrazione coinvolgente e alle ... (Cinefilos.it)