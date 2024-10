Sport.quotidiano.net - Atalanta: Giorgio Scalvini è tornato a lavorare da solo, può rientrare a dicembre

(Di martedì 15 ottobre 2024) Bergamo, 15 ottobre – La strada verso il ritorno in campo persembra in discesa. Da questa settimana il non ancora 21enne difensore di Palazzolo sta svolgendo “lavoro individuale” e non più “terapie”, un passaggio fondamentale nel laborioso percorso di riabilitazione dopo la rottura del legamento crociato avvenuta lo scorso 2 giugno nel finale del recupero di campionato trae Fiorentina al Gewiss Stadium. Operazione recupero A confermare i continui progressi del difensore nerazzurro è stato anche il suo agente Tullio Tinti: “dal punto di vista fisico sta andando benissimo ed è in anticipo sulla tabella. Serve però pazienza, un giorno in più è meglio di uno in meno. Moralmente e anche mentalmente è super positivo”.