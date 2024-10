Anteprima24.it - Al Deposito Munizioni di Carditello il ricordo delle vittime dell’esplosione di 80 anni fa

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNella giornata di ieri (14 ottobre) si è tenuta la cerimonia di commemorazione dei 45 uomini che persero la vita l’11 novembre del 1944, in occasione dell’incendio deldell’Esercito in località, a San Tammaro. Alla presenza dei familiariè stato celebrato l’80esimoversario della tragedia indell’eroico gesto degli uomini impegnati a combattere i tedeschi per liberare il territorio dall’oppressore e le cui vite furono spezzate da un’esplosione. A fare gli onori di casa il Tenente Colonnello Ciro Bonfiglio, comandante deldiche, nel suo intervento, ha ripercorso la tragedia di 80fa e aggiunto: “Una guerra che, come tutte le guerre, ha portato solo morte, tristezza e distruzione, risultando essere una sconfitta per tutta l’umanità.