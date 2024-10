Oasport.it - WTA Osaka 2024: Elisabetta Cocciaretto rischia tantissimo, ma batte Jessika Ponchet dopo tre ore

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Si complica, e, la vitaall’esordio nel WTA 250 di. La marchigiana,tre ore di lotta per certi versi anche inattesa, riesce are la lucky loser franceseper 6-4 5-7 7-6(3): al secondo turno per lei ci sarà una sorprendente Aoi Ito. La giapponese, infatti, causa a Sofia Kenin una delle sconfitte più clamorose e difficili da comprendere per l’americana. Comincia in maniera brutta il match di, che subito è costretta a cedere la battuta. Dallo 0-2i game vanno tutti ai vantaggi, e la cosa in certa misura finisce per avvantaggiare l’italiana, che riesce a vincere tutti i successivi quattro annullando anche tre palle break quando si trova al servizio. La marchigiana manca a sua volta quattro chance di 5-2, ma non è un problema nel momento in cui il 6-4, in un modo o nell’altro, arriva.