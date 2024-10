Vicenza-Lumezzane 1-1. Rossoblù rimontati nella ripresa: gol e highlights (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Lumezzane torna da Vicenza con un punto, ma può recriminare per le occasioni mancate. Dopo la sconfitta casalinga contro il Trento, la squadra di mister Franzini scende in campo con grinta, schierandosi con il 4-3-3: Filigheddu in porta, difesa composta da Regazzetti, Pogliano, Dalmazzi e Bresciatoday.it - Vicenza-Lumezzane 1-1. Rossoblù rimontati nella ripresa: gol e highlights Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Iltorna dacon un punto, ma può recriminare per le occasioni mancate. Dopo la sconfitta casalinga contro il Trento, la squadra di mister Franzini scende in campo con grinta, schierandosi con il 4-3-3: Filigheddu in porta, difesa composta da Regazzetti, Pogliano, Dalmazzi e

Lumezzane studia da “big“. Fermato il Vicenza al Menti - Sul campo la gara viene indirizzata in favore degli ospiti. I padroni di casa provano la conclusione con Talarico, Zamparo e Morra, ma la difesa non si lascia sorprendere. La squadra di Vecchi non demorde e rilancia il suo inseguimento nella ripresa, anche se la prima, vera palla-gol del secondo tempo è di marca ospite, con Monachello che al 13esimo si vede deviare in angolo da Massolo un tiro ... (Sport.quotidiano.net)

OGGI IN CAMPO. Big match a Vicenza per il Lumezzane - Il big match però è a Vicenza: assalto al terzo posto per il Lumezzane di Franzini (nella foto) dopo il ko col Trento. Oggi ore 15 FeralpiSalò-Caldiero, Pergolettese-Trento, Pro Vercelli-Clodiense, Vicenza-Lumezzane. R. CLASSIFICA: Padova 25; Renate 18; Vicenza 17; Alcione 16; AlbinoLeffe, Lecco 15; Lumezzane 14; Atalanta U23, Trento 13; FeralpiSalò, Novara 12; Giana 11; Virtus Verona, Pro ... (Sport.quotidiano.net)

Vicenza-Lumezzane oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie C 2024/25 - . La sconfitta di misura sul campo della capolista Padova ha interrotto la striscia di quattro vittorie e sette risultati consecutivi del Lane, che mantiene comunque il terzo posto in classifica, incalzato a tre punti proprio dagli ospiti. 00, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e su NOW. (Sportface.it)