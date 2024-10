Under 21, Nunziata: Irlanda squadra di qualità, dobbiamo essere intensi” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il commissario tecnico dell’Under 21 Carmine Nunziata ha parlato, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l’Irlanda, ultimo match delle qualificazioni agli Europei 2025: “Abbiamo lavorato bene e i ragazzi sono in forma. C’è qualche dubbio di formazione, meriterebbero di giocare tutti. Quelli che andranno in campo dovranno giocare a calcio con intensità e con il sorriso. L’Irlanda è una buona squadra con giocatori di qualità, ma noi dobbiamo giocare la nostra partita. Ci sono ragazzi come Comuzzo e Palestra che si sono integrati benissimo in gruppo e meriterebbero dei minuti”. Under 21, Nunziata: Irlanda squadra di qualità, dobbiamo essere intensi” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il commissario tecnico dell’21 Carmineha parlato, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l’, ultimo match delle qualificazioni agli Europei 2025: “Abbiamo lavorato bene e i ragazzi sono in forma. C’è qualche dubbio di formazione, meriterebbero di giocare tutti. Quelli che andranno in campo dovranno giocare a calcio contà e con il sorriso. L’è una buonacon giocatori di, ma noigiocare la nostra partita. Ci sono ragazzi come Comuzzo e Palestra che si sono integrati benissimo in gruppo e meriterebbero dei minuti”.21,di” SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia Under 21 - i convocati di Nunziata : c'è una prima volta e un ritorno. Qualificazione agli Europei a un passo - cosa manca - Tornano in campo le nazionali e lo fa anche l`Italia Under 21. La squadra di Nunziata si gioca la qualificazione alla fase finale in Slovacchia... (Calciomercato.com)

Italia Under 21 - ecco i CONVOCATI di Nunziata in vista del prossimo match - Ecco la lista convocati di Nunziata. Ecco la LISTA COMPLETA L’Italia Under 21 si sta preparando per il match contro l’Irlanda. ITALIA UNDER 21, L’ELENCO DEI CONVOCATI Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Modena), Gioele Zacchi (Latina);Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Giovanni […]. (Calcionews24.com)

Italia Under 21 - Palestra la novità tra i convocati di Nunziata. Torna Viti - Prima convocazione per Marco Palestra, difensore classe 2005 dell’Atalanta. . Torna Viti appeared first on SportFace. Convocati Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Modena), Gioele Zacchi (Latina);Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Giovanni Bonfanti (Pisa), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola ... (Sportface.it)