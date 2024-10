Un flop il concorso ippico finanziato da Solinas con 1.118.000 euro pubblici (Di lunedì 14 ottobre 2024) Doveva essere la vetrina italiana dell’ippica cagliaritana. Il rilancio degli sport equestri in Sardegna. Tanto, che per supportare il concorso “Cavalli in Villa – Gli alfieri della Cultura”, organizzato dalla EquiEvent di Padova, Regione Sardegna (a targa Christian Solinas) aveva stanziato un finanziamento da 1.118.000 euro pubblici. Assegnati senza gara. Una storia svelata la scorsa settimana da un’inchiesta de La Notizia, quando il concorso cagliaritano stava per iniziare. Anzi, quando ancora non si sapeva se il concorso ci sarebbe stato. A sette giorni di distanza possiamo affermare che c’è stato ed è stato un flop Solo poche centinaia di persone sugli spati del concorso ippico Se, infatti, nella richiesta di sovvenzione pubblica, gli organizzatori riferivano che l’evento avrebbe richiamato almeno 30.000 persone al Campo militare generale Rossi, la realtà è stata ben diversa. Lanotiziagiornale.it - Un flop il concorso ippico finanziato da Solinas con 1.118.000 euro pubblici Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Doveva essere la vetrina italiana dell’ippica cagliaritana. Il rilancio degli sport equestri in Sardegna. Tanto, che per supportare il“Cavalli in Villa – Gli alfieri della Cultura”, organizzato dalla EquiEvent di Padova, Regione Sardegna (a targa Christian) aveva stanziato un finanziamento da 1.118.000. Assegnati senza gara. Una storia svelata la scorsa settimana da un’inchiesta de La Notizia, quando ilcagliaritano stava per iniziare. Anzi, quando ancora non si sapeva se ilci sarebbe stato. A sette giorni di distanza possiamo affermare che c’è stato ed è stato unSolo poche centinaia di persone sugli spati delSe, infatti, nella richiesta di sovvenzione pubblica, gli organizzatori riferivano che l’evento avrebbe richiamato almeno 30.000 persone al Campo militare generale Rossi, la realtà è stata ben diversa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concorso Dirigenti Scolastici 2023 - ELENCHI USR candidati ammessi alla prova scritta [AGGIORNATO con Sardegna] - 2788 del 18 dicembre 2023: il 23 maggio, in un unico turno, si è svolta la prova preselettiva per i 24. Concorso Dirigenti Scolastici di cui al DD n. L'articolo Concorso Dirigenti Scolastici 2023, ELENCHI USR candidati ammessi alla prova scritta [AGGIORNATO con Sardegna] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Immissioni in ruolo docenti 2024 Sardegna - suddivisione contingente tra GaE e GM e accantonamento posti concorso PNRR - . Per le operazioni relative alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2024/2025, nonché per le nomine a tempo determinato “qualificate” finalizzate alle immissioni in ruolo del personale docente sui posti di sostegno, il contingente di posti assegnato alla regione […] L'articolo ... (Orizzontescuola.it)

Immissioni in ruolo docenti 2024/25 in Sardegna : 1549 posti. Spazio alle GaE per infanzia e primaria e vincitori concorso PNRR per secondaria - Cronoprogramma e report delle assunzioni in ruolo per l'anno scolastico 2024/25 in Sardegna: grazie a Gianfranco Meloni Coordinatore Gilda Sardegna abbiamo un primo resoconto dei lavori in corso all'USR per l'apertura dei primi turni di nomina. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 2024/25 in Sardegna: 1549 posti. (Orizzontescuola.it)