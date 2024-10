Successo per Saie 2024: la fiera delle costruzioni chiude con 40.277 presenze (+7% sul 2022) (Di lunedì 14 ottobre 2024) Grande Successo per Saie - La fiera delle costruzioni: progettazione, edilizia, impianti, che si è conclusa sabato a Bologna con un’ottima partecipazione di professionisti e operatori del settore: sono stati ben 40.277 i partecipanti, in aumento del +7% rispetto all’edizione del 2022. In forte Bolognatoday.it - Successo per Saie 2024: la fiera delle costruzioni chiude con 40.277 presenze (+7% sul 2022) Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Grandeper- La: progettazione, edilizia, impianti, che si è conclusa sabato a Bologna con un’ottima partecipazione di professionisti e operatori del settore: sono stati ben 40.277 i partecipanti, in aumento del +7% rispetto all’edizione del. In forte

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Successo per Saie 2024: la fiera delle costruzioni chiude con 40.277 presenze (+7% sul 2022) - Grande successo per SAIE - La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti, che si è conclusa sabato a Bologna con un’ottima partecipazione di professionisti e operatori del settore: son ... (bolognatoday.it)

COSTRUZIONI: NEL 2023 PRODUZIONE IN CRESCITA A QUOTA €624 MILIARDI - Quota che significa un +4,2 in termini reali nel Rapporto Federcostruzioni con i numeri del settore e le previsioni per il 2024 presentato ... (ferrutensil.com)

Scuola Andrea Palladio vince il Premio Giovani Promesse all’Ediltrophy 2024 - I talentuosi studenti della Scuola Andrea Palladio di Vicenza trionfano al Premio Giovani Promesse Ediltrophy 2024. (vicenzareport.it)