Ilfattoquotidiano.it - “Se coppia aperta significa che uno tradisce e l’altro no, allora non sapevo di esserlo: da parte mia coppia aperta mai!”: la stoccata di Chiara Ferragni a Taylor Mega

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)si è aggiudicata il Tapiro d’Oro numero 1.500 della storia di “Striscia la Notizia” per l’inchiesta sul caso Pandoro e per le recenti dizioni disui presunti tradimenti di Fedez. “Non sono ancora stata rinviata a giudizio, quindi incrocio le dita. Di sicuro, quest’anno niente pandoro e niente uova: panettone per tutti!”, ha detto laa Valerio Staffelli. L’inviato di Striscia pungola l’imprenditrice sulle dizioni di, in merito alla presunta infedeltà di Fedez precisa: “Non sono mai stata in una. Cioè, se ‘che unono,nondi: damiamai!”.