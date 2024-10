Zon.it - Scafati, nuova fontanina e segnaletica distrutte da un gruppo di minorenni

(Di lunedì 14 ottobre 2024) A poche ore dall’installazione di unapubblica in piazza Bagni, a, undiha tentato di sradicarla. Nonostante l’allontanamento del sabato, i ragazzi sono tornati ieri per completare l’opera di distruzione, prendendo di mira anche laverticale. L’intervento e l’aggressione Il consigliere comunale Paolo Attianese, recatosi sul posto per fermare i vandali, ha cercato di dialogare con loro, spiegando l’importanza della fontana per la comunità. Tuttavia, come riportato dal quotidiano “La città” il suo intervento ha provocato una grave reazione: è stato aggredito dai genitori di alcuni dei ragazzi coinvolti, che non erano presenti al momento dell’accaduto. A causa delle ferite riportate, Attianese è stato trasportato in ospedale e dimesso solo nelle prime ore di questa mattina.