Samuele, Michele e Gaetano: chi sono i tre giovani morti nell'incidente di Potenza. Il papà del 21enne: «Vorrei essere stato al suo posto» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Samuele Del Grande, di 13 anni, Michele Biccari di 17 e Gaetano Gentile di 21 anni. sono questi i nomi delle tre giovanissime vittime dell' incidente stradale avvenuto domenica sera al Leggo.it - Samuele, Michele e Gaetano: chi sono i tre giovani morti nell'incidente di Potenza. Il papà del 21enne: «Vorrei essere stato al suo posto» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)Del Grande, di 13 anni,Biccari di 17 eGentile di 21 anni.questi i nomi delle tressime vittime dell'stradale avvenuto domenica sera al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

?Tragico incidente stradale a Potenza : morti Samuele - di 13 anni - Michele (17) e Gaetano (21) - erano andati a tifare per il Foggia - È di tre morti e sette feriti, di cui due gravi e ricoverati nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Carlo di Potenza, il bilancio dell'incidente stradale che domenica sera ha... (Leggo.it)

Foggia in lacrime per i tre tifosi rossoneri morti a Potenza : si chiamavano Gaetano - Michele e Samuele - Dolore e sgomento nel popolo rossonero e in tutta la città di Foggia per la drammatica morte di tre giovanissimi tifosi, deceduti un incidente stradale al ritorno dalla trasferta calcistica a Potenza. Le vittime sono Gaetano Gentile di 21 anni, Michele Biccari di 17 e il più piccolo Samuele... (Foggiatoday.it)