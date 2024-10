Nuoto, al Polo Natatorio Frecciarossa di Ostia i raduni dei velocisti dello stile libero (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ostia, 14 ottobre 2024 – Sono in programma due raduni al Polo Natatorio Frecciarossa di Ostia per gli atleti dello stile libero. Il Nuoto azzurro punta ai futuri impegni nazionali e internazionali della stagione imminente. Il direttore tecnico della Nazionale Italiana Cesare Butini ha diramato la convocazioni. Il primo raduno è in corso fino al 16 ottobre e gli atleti impegnati sono Lorenzo Ballarati (Carabinieri/CC Aniene), Gianluca Messina (In Sport Rane Rosse), Daniele Momoni (Aurelia Nuoto), Davide Passafaro (CC Aniene). Tecnici invitati Fabio De Santis, Giuseppe Simeoni, Roberto Dagati. Il secondo raduno invece è in programma dal 16 al 19 ottobre e ci saranno Carlos D’Ambrosio (IC Bentegodi), Alberto Ferrazza (CC Aniene), Alessandro ragaini (Team Marche/Carabinieri), Gabriele Valente (Nuotatori Pugliesi). Tecnici invitati Claudio Marchello, Andrea Cavalletti, Luca De Monte. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Sono in programma duealdiper gli atleti. Ilazzurro punta ai futuri impegni nazionali e internazionali della stagione imminente. Il direttore tecnico della Nazionale Italiana Cesare Butini ha diramato la convocazioni. Il primo raduno è in corso fino al 16 ottobre e gli atleti impegnati sono Lorenzo Ballarati (Carabinieri/CC Aniene), Gianluca Messina (In Sport Rane Rosse), Daniele Momoni (Aurelia), Davide Passafaro (CC Aniene). Tecnici invitati Fabio De Santis, Giuseppe Simeoni, Roberto Dagati. Il secondo raduno invece è in programma dal 16 al 19 ottobre e ci saranno Carlos D’Ambrosio (IC Bentegodi), Alberto Ferrazza (CC Aniene), Alessandro ragaini (Team Marche/Carabinieri), Gabriele Valente (Nuotatori Pugliesi). Tecnici invitati Claudio Marchello, Andrea Cavalletti, Luca De Monte.

Pallanuoto : Recco Waterpolo torna a lavoro e annuncia la rosa per la prossima stagione. Non mancano le stelle - Iniziano gli allenamenti a Sori per la compagine che resta nelle mani di Sandro Sukno ed avrà a disposizione comunque diversi talenti della pallanuoto mondiale come Francesco Di Fulvio, Marco Del Lungo, Andrea Fondelli, Gonzalo Echenique, Nicholas Presciutti, Matteo Iocchi Gratta, Francesco Condemi, Giacomo Cannella, Tommaso Negri, Aaron Younger e Ben Hallock. (Oasport.it)

Pallanuoto - la Recco Waterpolo giocherà in Europa : accolta la richiesta per la Euro Cup - Brescia e Ortigia proveranno a raggiungere i liguri cercando di superare il turno di qualificazione, che andrà in scena nel corso del fine settimana. Ci saranno così quattro squadre italiane in questa manifestazione, visto che erano già state ammesse Iren Quinto, De Akker e Telimar. La compagine ligure ha incassato il via libera da European Aquatics, dopo che la Pro Recco aveva rinunciato alla ... (Oasport.it)

Pallanuoto - la Recco Waterpolo giocherà in Euro Cup - Inizia una nuova avventura per la Recco Waterpolo, la società ligure che nelle scorse settimane ha ricevuto il titolo sportivo della Pro Recco. Il nuovo club prenderà infatti parte alla Euro Cup nella stagione 2024/2025, la seconda manifestazione europea per importanza. L’esordio è previsto nel girone preliminare in programma dal 27 al 29 settembre; il sorteggio delle avversarie si svolgerà ... (Sportface.it)