Maria De Filippi e Max Pezzali prima di diventare famosi si conoscevano già: il curioso motivo (che forse non tutti sapevano) (Di lunedì 14 ottobre 2024) La conduttrice Maria De Filippi e il cantante Max Pezzali prima di diventare famosi si conoscevano già. A raccontare l'aneddoto, che forse non tutti sapevano, è stato il leader degli 883 che, a Diva e Donna, ha detto: Non ero ancora famoso come cantante e lavoravo nel negozio di fiori dei miei. Un giorno mi è capitato di fare una consegna a Maria: il mittente era Costanzo. Ovviamente nessuno sapeva ancora della relazione. I genitori del cantautore, Sergio e Alba, hanno gestito per tanti anni hanno gestito un negozio di fiori. Dove Max è stato costretto a lavorare dopo una bocciatura a scuola. Ha quindi trascorso l'estate a Pavia a consegnare fiori e, tra i clienti, c'era anche la De Filippi. Al tempo avvocato, la ormai nota conduttrice, punta di diamante di Mediaset, abitava proprio a Pavia. E di frequente riceveva dei mazzi di rose rosse da parte di Maurizio Costanzo.

"Il segreto di Uomini e donne". Maria De Filippi e la sua squadra - un tesoro per Mediaset : occhio a questi numeri - Incomprensioni dovute alle presunte infedeltà del primo per cui sembra che il lieto fine sia al momento rimandato. Un programma che ha più di 25 annidi vita e ha subìto varie trasformazioni ma che rimane sempre in perfetta salute. . Vi proponiamo "Tele. Venerdì si iniziava con un ballo scandito da “Il paradiso” di Patty Pravo per poi dare spazio a un chiarimento tra Valerio e Gemma. (Liberoquotidiano.it)

Luk3 ad Amici ha fatto innamorare “qualcuno o qualcuna” ha precisato Maria De Filippi - Oltre a fare il cantante è anche un tiktoker membro della house HouseGram. Oltre Alice ha inciso anche il brano Cosa Siamo, il brano Dai Miei Occhi e recentemente ha rilasciato anche la versione spagnola di Tutta Rosa. com/CtMsokmeHx — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 13, 2024 Chi è Luk3? Nato a Marcianise, in Campania, il 3 marzo 2007, Luca Pasquariello ha scelto il nome d’arte ... (Biccy.it)