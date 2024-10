L'Umbria che eccelle - Manini Prefabbricati e Susa vincitrici del “Best Managed Companies Award” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Due aziende umbre sono state premiate per l'eccelenza raggiunta nei loro settori: Manini Prefabbricati spa e Susa spa sono le due aziende umbre tra le vincitrici della settima edizione del Best Managed Companies Award, il premio per le eccellenze imprenditoriali del made in Italy promosso da Perugiatoday.it - L'Umbria che eccelle - Manini Prefabbricati e Susa vincitrici del “Best Managed Companies Award” Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Due aziende umbre sono state premiate per l'eccelenza raggiunta nei loro settori:spa espa sono le due aziende umbre tra ledella settima edizione del, il premio per lenze imprenditoriali del made in Italy promosso da

