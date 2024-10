Lotito: "Juve-Lazio non firmo per il pari. Greenwood? Ho già avuto troppi mercenari. Tavares va a 38 all'ora" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato a margine della Lazione sul diritto sportivo da lui tenuta all`Università Luiss di Roma Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il presidente della, Claudio, ha parlato a margine dellane sul diritto sportivo da lui tenuta all`Università Luiss di Roma

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lazio - Lotito : “Baroni? I fatti - purtroppo per i miei detrattori - mi danno ragione” - The post Lazio, Lotito: “Baroni? I fatti, purtroppo per i miei detrattori, mi danno ragione” appeared first on SportFace. . Quando si crea una squadra che sta bene insieme e ha una sana competizione tra di loro, senza prime donne, questo succede. Il calcio è fatto di cicli, abbiamo rinnovato il sistema. (Sportface.it)

Lazio - Lotito prepara l'offerta per Folorunsho a gennaio - Trova riscontro anche nell`ambiente partenopeo la voce di Michael Folorunsho rimasto in orbita Lazio dopo il tentativo di questa estate. Il... (Calciomercato.com)

Lazio multata dalla Uefa - Lotito : «Se 20 fanno il saluto nostalgico che colpa ha la società?» - Sulle multe è stato chiaro e ha difeso il club: «Un altro tema è questo: 20 persone fanno un saluto nostalgico nello stadio e la società paga, ma che responsabilità ha? Servono nuove norme per non essere ostaggio di certe persone, servono norme per il riconoscimento facciale e poi un’azione di prevenzione nelle scuole per far rispettare le regole». (Lettera43.it)