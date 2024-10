Cityrumors.it - L’ex pm Palamara alza la voce: “Gli spioni colpiscono magistrati indipendenti”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il vecchio presidente dell’Anm si scaglia contro quanto sta accadendo nel nostro paese da qualche tempo a questa parte Lucatorna a parlare e sottolinea una stortura sulla quale va avanti da anni e da quando ha lasciato la magistratura: parte di essa, in qualche modo non è limpida e ci sono persone che utilizzano dossier per poter punire o condizionareche cercano di fare il loro lavoro in maniera limpida senza farsi condizionare da nessuno.Pm Lucase la prende contro chi agita glida schierare contro iche non sono allineati e che sono(Ansa Foto) Cityrumors.itPer, da quando se ne è andato, non è cambiato nulla e lo esterna senza problemi in una lunga e circostanziata intervista al quotidiano Il Tempo, tanto che spiega e senza mezzi termini va all’attacco.