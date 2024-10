Italia-Israele, grande festa! Quattro gol con la firma di Frattesi (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Italia vince contro Israele con il risultato di 4-1. grande festa al Bluenergy Stadium, dove l’Inter comanda con un gol ed un assist. Davide Frattesi non si ferma più. festa – Italia-Israele finisce 4-1 per gli azzurri. Primo posto nella Lega A di UEFA Nations League e 10 punti nelle 4 partite disputate fino ad ora nel girone dove militano anche Francia e Belgio. La squadra di Luciano Spalletti è in un momento di fiducia assoluta e domina dal primo all’ultimo minuto al Bluenergy Stadium. Tra i giocatori in campo tre tesserati dell’Inter: Davide Frattesi, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. Italia-Israele, Inter in campo e decisiva! CRONACA – La gara si è sbloccata al 41? grazie al calcio di rigore di Mateo Retegui. Al 54? di testa ha raddoppiato Giovanni Di Lorenzo. Inter-news.it - Italia-Israele, grande festa! Quattro gol con la firma di Frattesi Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’vince controcon il risultato di 4-1.al Bluenergy Stadium, dove l’Inter comanda con un gol ed un assist. Davidenon si ferma più.finisce 4-1 per gli azzurri. Primo posto nella Lega A di UEFA Nations League e 10 punti nelle 4 partite disputate fino ad ora nel girone dove militano anche Francia e Belgio. La squadra di Luciano Spalletti è in un momento di fiducia assoluta e domina dal primo all’ultimo minuto al Bluenergy Stadium. Tra i giocatori in campo tre tesserati dell’Inter: Davide, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco., Inter in campo e decisiva! CRONACA – La gara si è sbloccata al 41? grazie al calcio di rigore di Mateo Retegui. Al 54? di testa ha raddoppiato Giovanni Di Lorenzo.

