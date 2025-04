Drastico calo dei prezzi di benzina e diesel da quanto tempo non erano così bassi

calo, questa volta grazie al balzo dell'euro sul dollaro, al livello più alto dal febbraio 2022. Dopo le incertezze della scorsa settimana, scendono con forza anche i prezzi dei carburanti alla pompa, con benzina e gasolio ai minimi da inizio ottobre 2024 e a un passo dai livelli di inizio 2022. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil si registra un ribasso di tre centesimi sulla benzina e di uno sul diesel. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,738 euro/litro (-11 millesimi, compagnie 1,741, pompe bianche 1,733), diesel self service a 1,635 euro/litro (-11, compagnie 1,639, pompe bianche 1,626). Iltempo.it - Drastico calo dei prezzi di benzina e diesel: da quanto tempo non erano così bassi Leggi su Iltempo.it Quotazioni dei prodotti raffinati di nuovo in, questa volta grazie al balzo dell'euro sul dollaro, al livello più alto dal febbraio 2022. Dopo le incertezze della scorsa settimana, scendono con forza anche idei carburanti alla pompa, cone gasolio ai minimi da inizio ottobre 2024 e a un passo dai livelli di inizio 2022. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati die gasolio. Per Tamoil si registra un ribasso di tre centesimi sullae di uno sul. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,738 euro/litro (-11 millesimi, compagnie 1,741, pompe bianche 1,733),self service a 1,635 euro/litro (-11, compagnie 1,639, pompe bianche 1,626).

