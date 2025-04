Nuova orchestra Scarlatti dialoghi musicali alla Federico II

Scarlatti Camera Young – dialoghi musicali alla Federico II, che abbina promozione di giovani talenti e divulgazione musicale, anche grazie alla collaborazione con docenti e ricercatori in discipline storico-musicali del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. La rassegna prevede concerti fino a domenica 27 aprile. L’appuntamento inaugurale del 18 propone un ricco e vario programma per ensemble di fiati, spaziante da Verdi a Berio, fino a musiche del XXI secolo, anche con inediti di compositori emergenti under 40. In scena giovani strumentisti cresciuti nelle file dell’orchestra Scarlatti Young: Francesco Attore (flauto), Pierdavide Falco (oboe), Francesco Abate (clarinetto), Mario Brusini (fagotto), Angelo Falzarano (corno). Anteprima24.it - Nuova orchestra Scarlatti: dialoghi musicali alla Federico II Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì 18 aprile alle ore 18, nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Napoli, Largo San Marcellino 10), ha inizio, sulla scia del successo degli anni precedenti, la III Ed. diCamera Young –II, che abbina promozione di giovani talenti e divulgazione musicale, anche graziecollaborazione con docenti e ricercatori in discipline storico-del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di NapoliII. La rassegna prevede concerti fino a domenica 27 aprile. L’appuntamento inaugurale del 18 propone un ricco e vario programma per ensemble di fiati, spaziante da Verdi a Berio, fino a musiche del XXI secolo, anche con inediti di compositori emergenti under 40. In scena giovani strumentisti cresciuti nelle file dell’Young: Francesco Attore (flauto), Pierdavide Falco (oboe), Francesco Abate (clarinetto), Mario Brusini (fagotto), Angelo Falzarano (corno).

