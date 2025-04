Lanotiziagiornale.it - Dietro Messina Denaro, una rete di donne: l’arresto di un’insegnante vicina al boss

Un foulard rosso, un cappello a tesa larga e un’Alfa Romeo lungo la statale da Petrosino a Mazara del Vallo. Così Matteogirava indisturbato mentre era l’uomo più ricercato d’Italia. Accanto a lui, spesso, c’era una donna: Floriana Calcagno, insegnante, nipote delFrancesco Luppino, moglie di un altro condannato per mafia, Paolo De Santo. Una donna che oggi è in carcere, accusata di avere sostenuto la latitanza del padrino fino agli ultimi mesi della sua fuga.Secondo la Direzione distrettuale antimafia di Palermo, Calcagno non è stata una semplice amante. La sua figura emerge come centrale nelladi protezione del: appunti ritrovati nei covi, lettere inviate da Laura Bonafede — altra donna legata sentimentalmente e criminalmente a— e ore di videosorveglianza raccontano un copione già scritto, dove la fedeltà personale si mescola con quella mafiosa, e i sentimenti si intrecciano alle staffette per eludere le forze dell’ordine.