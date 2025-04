Inter Bayern Monaco Neuer non ce la fa Urbig ancora titolare

Inter-Bayern Monaco si disputerà mercoledì 16 aprile alle ore 21 allo Stadio San Siro: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Manuel Neuer.LA DECISIONE – In Inter-Bayern Monaco si assisterà nuovamente alla presenza di Jonas Urbig dal primo minuto, stante il forfait definitivo di Manuel Neuer. Come riportato da BILD, infatti, il portiere tedesco non ha ancora recuperato dal problema al polpaccio. Il suo possibile rientro è indicato per la prossima sfida di Bundesliga contro l’Heidenheim, anche se non vi è alcuna certezza riguardo l’effettivo verificarsi di tale recupero nella prossima settimana.Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, Interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Inter-Bayern Monaco, Neuer non ce la fa. Inter-news.it - Inter-Bayern Monaco, Neuer non ce la fa. Urbig ancora titolare! Leggi su Inter-news.it si disputerà mercoledì 16 aprile alle ore 21 allo Stadio San Siro: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Manuel.LA DECISIONE – Insi assisterà nuovamente alla presenza di Jonasdal primo minuto, stante il forfait definitivo di Manuel. Come riportato da BILD, infatti, il portiere tedesco non harecuperato dal problema al polpaccio. Il suo possibile rientro è indicato per la prossima sfida di Bundesliga contro l’Heidenheim, anche se non vi è alcuna certezza riguardo l’effettivo verificarsi di tale recupero nella prossima settimana.-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (non ce la fa.

Ne parlano su altre fonti Bayern Monaco, Neuer salta anche il ritorno con l'Inter. Perché Neuer e Musiala non giocano Bayern Monaco-Inter: infortunio, scelta tecnica o squalifica?. Qui Bayern - Neuer, defezione certa contro l'Inter: l'estremo difensore è fuori dai giochi. Bayern, le condizioni di Neuer in vista del match con l'Inter: il comunicato. Bayern Monaco, il punto sugli indisponibili per la gara con l'Inter: un BIG potrebbe rientrare. Ecatombe Bayern! 6 assenti con l'Inter: chi sono e come giocheranno i bavaresi.

Come scrive corrieredellosport.it: Bayern Monaco, Neuer salta anche il ritorno con l'Inter - Dalla Germania: il capitano della formazione bavarese rimarrà ai box in occasione del secondo round del doppio confronto con la squadra di Inzaghi ...

Come scrive msn.com: Qui Bayern - Neuer, defezione certa contro l'Inter: l'estremo difensore è fuori dai giochi - Manuel Neuer non ci sarà contro l'Inter. La defezione è certa, secondo la BIld: a giocare contro i nerazzurri sarà Jonas Urbig. Secondo il quotidiano tedesco l'estremo difensore titolare ha provato a ...

Come scrive msn.com: Chi è Urbig, il portiere del Bayern Monaco che sfida l’Inter in Champions League: è il Neuer 2.0 - L`Inter contro il Bayern Monaco e contro Jonas Urbig. A difendere i pali dei tedeschi nel doppio confronto, valido per un pass per la semifinale di Champions League,.