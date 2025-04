Sfonda il guard rail con l8217auto e precipita per 10 metri nel Bresciano morto un uomo

Sfondato il guard rail a Rodengo Saiano (Brescia) ed è precipitata per 10 metri sulla via sottostante. Al volante c'era un uomo di 70 anni, deceduto nello schianto. Leggi su Fanpage.it Un'auto hato ila Rodengo Saiano (Brescia) ed èta per 10sulla via sottostante. Al volante c'era undi 70 anni, deceduto nello schianto.

