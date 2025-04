Vargas Llosa e quel pugno per una donna che mise fine all’amicizia con Garcia Marquez

Con un pugno partito dalla mano destra finì un'amicizia epocale tra due dei più celebri scrittori sudamericani. In un cinema di Città del Messico, il 13 febbraio 1976, Mario Vargas Llosa, probabilmente senza premeditazione, sferrò un cazzotto al volto dell'allora inseparabile compagno, il colombiano Gabriel Garcia Marquez, a cui fece un occhio nero.

