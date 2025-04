Beautiful Anticipazioni Americane | Nick Marone sta tornando! Vorrà riconquistare Brooke?

Beautiful. Negli episodi della Soap, in onda nell'estate 2025 negli Stati Uniti - e presto anche su Canale5 - farà il suo ritorno Nick Marone. Ecco tutto quello che ci dobbiamo aspettare. Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Nick Marone sta tornando! Vorrà riconquistare Brooke? Leggi su Comingsoon.it Grandi novità in arrivo nelle prossime puntate di. Negli episodi della Soap, in onda nell'estate 2025 negli Stati Uniti - e presto anche su Canale5 - farà il suo ritorno. Ecco tutto quello che ci dobbiamo aspettare.

