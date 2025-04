Oasport.it - Superbike, Bulega lascia Assen con l’amaro in bocca ma anche con nuove consapevolezze

Il weekend di, sede del terzo appuntamento stagionale del Mondiale2025, ha regalato innumerevoli colpi di scena tra cui spiccano su tutti i due ritiri consecutivi per problemi tecnici di Nicolòtra la Superpole Race e gara-2 del Gran Premio d’Olanda. Il leader del campionato è stato tradito per ben due volte dalla sua Ducati nella giornata di domenica,ndo per strada oltre 30 punti che gli avrebbero consentito di andare in fuga nella classifica generale.Il pilota emiliano, reduce dall’impressionante tripletta di Phillip Island e dai tre secondi posti di Portimao, ha dominato la scena per tutto il fine settimana sull’iconico circuito neerlandese in condizioni d’asciutto vincendo gara-1 con distacchi abissali e rimontando abbastanza agevolmente dalla decima alla prima posizione in gara-2 fino al momento in cui la sua Panigale V4 R si è ammutolitandolo a piedi.