Netflix saprà presto consigliarti il film che più si adatta al tuo umore Grazie all’IA

Netflix da dispositivi iOS, possono includere nella ricerca una breve descrizione del proprio stato d’animo. E Netflix saprà consigliargli il contenuto giusto. Dday.it - Netflix saprà presto consigliarti il film che più si adatta al tuo umore. Grazie all’IA Leggi su Dday.it Alcuni utenti di Australia e Nuova Zelanda, che utilizzanoda dispositivi iOS, possono includere nella ricerca una breve descrizione del proprio stato d’animo. Econsigliargli il contenuto giusto.

