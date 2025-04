Napolipiu.com - Sarri, il professore in esilio: il cuore diviso tra Empoli e Napoli

, ilin: iltra">Maurizioaspetta il suo ritorno, ma lo fa in silenzio, lontano dai riflettori. Come racconta Il Mattino, una volta alla settimana raduna i suoi più stretti collaboratori nella casa di Castelfranco di Sopra, tra le colline toscane, per studiare, aggiornarsi, guardare partite. Un vero e proprio “” volontario, anche se stavolta è stato imposto dalla rottura con la Lazio.Non era previsto, almeno non così a lungo: più di un anno senza panchina, nessun progetto degno delle sue idee. I suoi manager, Trimboli e Pellegrini, hanno portato offerte, maha preferito rimanere alla finestra. E allora, il suo calcio è diventato un appuntamento fisso nei pomeriggi passati a osservare, analizzare, prepararsi. Sempre con il suo gruppo storico: Nenci, Ianni, Pasqui, Ranzato e Losi.