Laprimapagina.it - La storia di Dio finisce così come era cominciata. Riflessioni sulla Passione di Cristo

Leggi su Laprimapagina.it

di Pino CinquegranaAdamo ed Eva nel giardino dell’Eden vengono tentati a “mangiare la mela”, quindi a “disubbidire” e a “commettere il peccato”, efacendo si sono fatti trascinare dal serpente nella maledizione. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che il Signore Dio aveva fatto e disse alla donna: “È vero che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di alcun albero del giardino”?”. Rispose la donna al serpente: “Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete”. Ma il serpente disse alla donna: “Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e saresteDio, conoscendo il bene e il male”.