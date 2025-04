I Peccatori il cattivo del film è ispirato alla Morte Lupo del Gatto con gli Stivali 2

Peccatori con Michael B. Jordan, al cinema dal 17 aprile, ha ammesso in un podcast che l'inquietante e carismatica Morte in sembianze di Lupo del Gatto con gli Stivali 2 gli ha ispirato il villain. Pur nel registro del tutto diverso, l'ispirazione non conosce confini. Comingsoon.it - I Peccatori, il cattivo del film è ispirato alla Morte-Lupo del Gatto con gli Stivali 2! Leggi su Comingsoon.it Non è uno scherzo: Ryan Coogler, regista dell'horror thriller Icon Michael B. Jordan, al cinema dal 17 aprile, ha ammesso in un podcast che l'inquietante e carismaticain sembianze didelcon gli2 gli hail villain. Pur nel registro del tutto diverso, l'ispirazione non conosce confini.

Ne parlano su altre fonti I Peccatori, il cattivo del film è ispirato alla Morte-Lupo del Gatto con gli Stivali 2!. ‘L’uomo nel bosco’ di Alain Guiraudie è davvero il miglior film dell’anno?.

Segnala movieplayer.it: I Peccatori, prime reazioni al film sui vampiri con Michel B. Jordan: "Spaventoso, sexy, cruento ed eccitante" - Jordan è imperdibile Le prime reazioni al nuovo thriller soprannaturale di Ryan Coogler, I peccatori, stanno arrivando e il responso indica che il film sui vampiri ha tutti gli ingredienti per ...

gaeta.it riferisce: Il delta blues incontra il terrore: “I peccatori”, il nuovo horror musicale di Ryan Coogler - "I peccatori", il nuovo horror di Ryan Coogler con Michael B. Jordan, esplora le ingiustizie razziali degli anni Trenta attraverso una trama avvincente e una colonna sonora ispirata al Delta blues.

Come scrive comingsoon.it: I Peccatori: prenota il tuo invito omaggio per l'anteprima del film con Michael B. Jordan! - ComingSoon ti invita all'anteprima di I Peccatori, l'atteso nuovo film di Ryan Coogler con Michael B. Jordan: prenota subito il tuo biglietto omaggio valido per due persone per la proiezione che ...