It.insideover.com - Costose e di difficile manutenzione: il flop delle armi tedesche in Ucraina

Leggi su It.insideover.com

La guerra insta mettendo a durissima prova lefornite dalla Germania, e i risultati non sono incoraggianti. Un rapporto militare tedesco, rivelato da Der Spiegel, getta luce sulle gravi carenze dei sistemi d’arma Nato impiegati in. L’analisi, basata su un documento ufficiale dell’ambasciata tedesca a Kiev, definisce “devastante” la performance di equipaggiamenti come l’obice PzH 2000, tecnologicamente avanzato ma fragile, i carri armati Leopard ma anche i sistemi di difesa aerea, come l’IRIS-T e il Patriot, soffrirebbero, secondo l’inchiesta di Der Spiegel, di problemi di munizioni scarse e obsolescenza. Il documento, trascritto durante un intervento a giovani ufficiali della Bundeswehr, solleva dubbi sulla reale efficacia bellica non solo,ma dell’intero arsenale Nato.