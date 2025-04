Quifinanza.it - Auto aziendali, niente tassazione su quelle a benzina fino a giugno

La Camera salva temporaneamente ledal nuovo sistema didei cosiddetti “fringe benefit“, previsto dalla Manovra 2025. La commissione Attività produttive della Camera ha dato il via libera a un emendamento che introduce un regime transitorio valido2025, che di fatto esenta ledalla nuova imposizione fiscale. Il tema potrebbe riproporsi nel corso del secondo semestre del 2025.Le nuove regoleLa misura approvata annulla temporaneamente quanto previsto inizialmente dalla Manovra 2025, che introduceva un aumento dellasulle. Il provvedimento, inserito nel cosiddetto Decreto Bollette, è atteso alla Camera il 14 aprile e passerà successivamente al Senato per la seconda lettura. Prima delle modifiche introdotte dalla Manovra, ladei fringe benefit sullesi basava su una percentuale del costo chilometrico, calcolata in base alle emissioni di CO? del veicolo: si partiva dal 25% per i modelli con emissioni inferiori a 60 g/km,ad arrivare al 50% per quelli con emissioni superiori a 190 g/km.