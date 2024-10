Anteprima24.it - Incidenti stradali, a Napoli città boom morti e pedoni uccisi. Avellino e Benevento province a rischio

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSulle strade della Campania, nel 2023 aumentano gli, calano lievemente le vittime ma c’è undi feriti. Secondo le statistiche diffuse da Aci e Istat, l’allarme si accende in alcune. Come, dove l’indice di mortalità è più del doppio della media nazionale (1.82ogni 100).è invece terza provincia per(22), dopo Roma (71) e Milano (26). Il capoluogo regionale è in controtendenza rispetto all’area metropolitana, nella quale le vittime (88) calano di dieci unità in 12 mesi. Ininvece isono 37: ben 14 in più dal 2022. In salita pure i feriti (da 3.051 a 3.067), anche se i sinistri sono quasi invariati (2.379: +2 sull’anno precedente). In tutta la Campania, i sinistri sono 10.242 (l’anno prima 9.821), i decessi 220 (da 228), i feriti 14.676 (nel 2022 erano 14.002).