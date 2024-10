Ia, Rapporto 4.Manager: in 2024 boom professionisti che la usano, da 40mila a oltre 300mila (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dal 2019 le richieste di professionisti con competenze in AI sono aumentate del 157%, segnalando un'espansione significativa della domanda in questo settore. Il 2024 si profila quindi come un anno di svolta, con una crescita esponenziale di professionisti alle prese con l’AI, che passano da 40.000 a oltre 300.000. Questo sviluppo è accompagnato Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dal 2019 le richieste dicon competenze in AI sono aumentate del 157%, segnalando un'espansione significativa della domanda in questo settore. Ilsi profila quindi come un anno di svolta, con una crescita esponenziale dialle prese con l’AI, che passano da 40.000 a300.000. Questo sviluppo è accompagnato

