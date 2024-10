Thesocialpost.it - I calciatori contro la Fifa: “Basta si gioca troppo”. E si rivolgono alla Ue

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Isono sempre più stremati da un calendario che non lascia spazio al recupero fisico e mentale. Per questo l’Associazione Italiana(AIC), insieme ad altre organizzazioni del settore, ha presentato un reclamo formaleCommissione Europeala, accusandola di abuso di posizione dominante nella gestione del calendario internazionale. Il reclamo si concentra in particolare sulle nuove competizioni come il Mondiale per club 2025 e il Mondiale 2026, competizioni che porteranno a un aumento esponenziale delle partite. Secondo il sindacato internazionale dei, i top club europei vedranno aumentare le partite stagionali di almeno 15 unità, costringendo itori più impiegati a disputare oltre 80 gare in una stagione.