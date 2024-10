Highlights e gol Italia-Israele 4-1 | Nations League 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di4-1, match valido per la quarta giornata della. A Udine zona rossa per via delle potenziali proteste a favore della Palestina, in campo partita non entusiasmante ma gli azzurri la sbloccano sul rigore concesso – in modo un po’ generoso – e trasformato da Retegui. Nella ripresa raddoppia Di Lorenzo, che segnerĂ anche una doppietta personale, il tris è di Frattesi a togliere slancio agli ospiti che l’avevano riaperta col gol olimpico di Abu Fani. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE GLIDI4-1  https://ffedge.streamff.com/uploads/1449f23c.mp4 https://ffedge.streamff.com/uploads/67f7e220.mp4 Âe gol4-1:) SportFace.