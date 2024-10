“Facevo finta che il mondo intero mi guardasse”: bimbo di 10 anni affetto da autismo imita il verso degli uccelli a scuola e il video diventa virale sui social (Di lunedì 14 ottobre 2024) Da una recita scolastica al mondo intero. Era questo il sogno, straordinario, di un bambino di 10 anni di Oklahoma City, Samuel Henderson, con la sua imitazione dei versi degli uccelli. Così, il giovanissimo è salito sul palco con la sua scatola portaoggetti e ha iniziato a prendere i peluche di diverse specie di uccelli, imitandone il verso, mentre gli altri ragazzi della scuola ridacchiavano e, contemporaneamente, lo sostenevano. Un’imitazione talmente perfetta da scatenare gli applausi scroscianti dei suoi compagni di classe, ma non sono. Perché a raggiungere il mondo, anche se solo in piccolo, Samuel ci è riuscito: sua mamma, Lori, ha deciso di postare la clip della performance su TikTok. E il risultato è stato semplicemente straordinario: 2,8 milioni di visualizzazioni. Ilfattoquotidiano.it - “Facevo finta che il mondo intero mi guardasse”: bimbo di 10 anni affetto da autismo imita il verso degli uccelli a scuola e il video diventa virale sui social Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Da una recita scolastica al. Era questo il sogno, straordinario, di un bambino di 10di Oklahoma City, Samuel Henderson, con la suazione dei versi. Così, il giovanissimo è salito sul palco con la sua scatola portaoggetti e ha iniziato a prendere i peluche di diverse specie dindone il, mentre gli altri ragazzi dellaridacchiavano e, contemporaneamente, lo sostenevano. Un’zione talmente perfetta da scatenare gli applausi scroscianti dei suoi compagni di classe, ma non sono. Perché a raggiungere il, anche se solo in piccolo, Samuel ci è riuscito: sua mamma, Lori, ha deciso di postare la clip della performance su TikTok. E il risultato è stato semplicemente straordinario: 2,8 milioni di visualizzazioni.

