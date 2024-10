Emergenza numeri civici a Sarno: Enrico Sirica (FdI) chiede interventi urgenti all’amministrazione comunale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNegli ultimi giorni, diversi cittadini di Sarno hanno espresso preoccupazione per la mancanza di numeri civici ben visibili in alcune zone della città, sia al centro che nelle aree periferiche. Questa situazione porta ad una crescente difficoltà nell’identificazione delle abitazioni, con potenziali ripercussioni anche sui servizi di Emergenza e sull’ordinaria gestione della vita cittadina. La questione ha attirato l’attenzione del consigliere comunale e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Enrico Sirica, che ha deciso di affrontare il tema con serietà e determinazione. “È inaccettabile che in alcune aree della nostra città i numeri civici siano assenti o poco visibili”, ha affermato Sirica. Anteprima24.it - Emergenza numeri civici a Sarno: Enrico Sirica (FdI) chiede interventi urgenti all’amministrazione comunale Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNegli ultimi giorni, diversi cittadini dihanno espresso preoccupazione per la mancanza diben visibili in alcune zone della città, sia al centro che nelle aree periferiche. Questa situazione porta ad una crescente difficoltà nell’identificazione delle abitazioni, con potenziali ripercussioni anche sui servizi die sull’ordinaria gestione della vita cittadina. La questione ha attirato l’attenzione del consiglieree coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia,, che ha deciso di affrontare il tema con serietà e determinazione. “È inaccettabile che in alcune aree della nostra città isiano assenti o poco visibili”, ha affermato

