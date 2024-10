Liberoquotidiano.it - Djokovic, "mi hai fatto sentire la pressione". Sinner? Non proprio: imbarazzo in mondovisione | Video

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La finale del Masters 1000 di Shanghai è stata una festa. Per Jannik, ovviamente, che ha festeggiato l'ennesima vittoria di un 2024 tanto complicato emotivamente quanto splendido dal punto di vista tecnico e sportivo. Ma per il tennis in generale, visto che nel giro di pochi metri si sono ritrovati gli eroi della racchetta del presente e del passato recentissimo: il 23enne altoatesino, che chiuderà l'anno da numero 1 al mondo, lo sconfitto eccellente Nole. E in tribuna, ad assistere e applaudire, il rivale diCarlos Alcaraz (uscito ai quarti, dopo aver battutol'azzurro in finale a Pechino qualche giorno prima) e Sua Maestà Roger Federer, il più grande di tutti. Dopo aver celebrato le qualità diha regalato allo stesso svizzero le parole più dolci di un post-match logicamente un po' amaro.