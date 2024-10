"Diecimila nuovi agenti per fermare i migranti": la promessa di Trump (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'ex presidente Donald Trump ha proposto l'assunzione di 10.000 agenti aggiuntivi della Border Patrol (Polizia di Frontiera) e ha promesso loro un bonus di 10.000 dollari per il mantenimento e la firma del contratto, dopo aver fatto deragliare un disegno di legge bipartisan all'inizio di quest'anno che includeva fondi per aumentare il personale alla frontiera. Trump ha fatto questa promessa durante un comizio a Prescott Valley, in Arizona, a circa 420 chilometri a nord del confine americano con il Messico. Ha accettato il sostegno del sindacato degli agenti, il National Border Patrol Council, che è un sostenitore di lunga data di Trump e lo ha appoggiato durante le sue precedenti due campagne. Liberoquotidiano.it - "Diecimila nuovi agenti per fermare i migranti": la promessa di Trump Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'ex presidente Donaldha proposto l'assunzione di 10.000aggiuntivi della Border Patrol (Polizia di Frontiera) e ha promesso loro un bonus di 10.000 dollari per il mantenimento e la firma del contratto, dopo aver fatto deragliare un disegno di legge bipartisan all'inizio di quest'anno che includeva fondi per aumentare il personale alla frontiera.ha fatto questadurante un comizio a Prescott Valley, in Arizona, a circa 420 chilometri a nord del confine americano con il Messico. Ha accettato il sostegno del sindacato degli, il National Border Patrol Council, che è un sostenitore di lunga data die lo ha appoggiato durante le sue precedenti due campagne.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Usa - Trump : “Diecimila nuovo agenti per fermare i migranti” - Customs and Border Protection, che include la Border Patrol. 500 unità di personale presso l’U. Trump ha fatto dell’immigrazione illegale il fulcro della sua campagna e ha incolpato la vicepresidente Kamala Harris, la sua avversaria democratica, per un record di attraversamenti non autorizzati al confine tra Stati Uniti e Messico. (Lapresse.it)

'Presunto attentatore non ha sparato né a Trump né ad agenti' - La prosa sembra quello di un esperto di eventi mondiali più che di un imprenditore edile con precedenti penali. Veltri in una conferenza stampa a Miami. A corredo del testo di 291 pagine sconclusionato e delirante ed intitolato "La guerra dell'Ucraina impossibile da vincere" ci sono immagini crude di soldati e civili provenienti da conflitti in tutto il mondo. (Quotidiano.net)

Ryan Wesley Routh - l'arresto dell'attentatore di Trump in fuga sull’autostrada I-95 - bloccato dagli agenti della Contea di Martin (Florida) - VIDEO - Routh era appostato all' . Un video di 35 secondi mostra l'arresto di Ryan Wesley Routh, l'attentatore dell'ex presidente Donald Trump: Routh è stato bloccato dagli agenti della Contea di Martin, in Florida, mentre era in fuga sulla Interstate 95, l’autostrada che attraversa la Florida da nord a sud. (Ilgiornaleditalia.it)