Nerdpool.it - Detective Pikachu: dei leak rivelano che il secondo capitolo è in lavorazione

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Un sequel del filmdel 2019 sembra essere in. Alla sua uscita, più di cinque anni fa,è stato un grande successo sia commerciale che di critica. Di conseguenza, i fan dei Pokemon hanno naturalmente ipotizzato un sequel di qualche tipo. Sebbene The Pokemon Company non abbia ancora confermato la notizia, sembra che un film di proseguimento sia davvero in arrivo. Questo fine settimana, lo sviluppatore del franchise Pokemon, Game Freak, ha subito un hackeraggio che ha reso pubbliche una tonnellata di informazioni private. Sebbene la maggior parte delle informazioni trapelate riguardi i videogiochi dei Pokemon, è stato scoperto anche un sequel di. Il film si chiamerà The Greated è in fase di sviluppo dal 2021.