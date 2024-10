Cina, il ministro della Difesa russo in visita a Pechino (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov è in visita ufficiale a Pechino dove ha incontrato l’omologo cinese Dong Jun. “La cooperazione militare russo-cinese è un elemento importante per aumentare la capacità di Difesa e mantenere la stabilità globale e regionale”, ha detto Belousov. “Conduciamo regolarmente addestramenti operativi e di combattimento congiunti su terra, mare e aria. Pratichiamo con successo missioni di addestramento al combattimento, comprese quelle ad alto livello di complessità”, ha aggiunto. Lapresse.it - Cina, il ministro della Difesa russo in visita a Pechino Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) IlAndrei Belousov è inufficiale adove ha incontrato l’omologo cinese Dong Jun. “La cooperazione militare-cinese è un elemento importante per aumentare la capacità die mantenere la stabilità globale e regionale”, ha detto Belousov. “Conduciamo regolarmente addestramenti operativi e di combattimento congiunti su terra, mare e aria. Pratichiamo con successo missioni di addestramento al combattimento, comprese quelle ad alto livello di complessità”, ha aggiunto.

