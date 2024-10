“Che mito”. Fiorello accompagna la figlia all’altare, poi succede l’inaspettato: invitati senza parole (Di lunedì 14 ottobre 2024) Grande festa per la famiglia di Fiorello. La figlia Olivia Testa si è sposata a Venezia con Ansperto Radice Fossati Confalonieri. Per il giorno più importante, celebrate con rito civile, Olivia ha indossato un abito in stile impero, con maniche a palloncino e un lungo mantello con cappuccio. La coppia vive a Milano dove lei, da sempre lontana dal mondo dello spettacolo, lavora nel comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Lui, invece, discendente di una delle famiglie più antiche della nobiltà milanese e lavora nel mondo del design e dell’arte. Olivia Testa è la figlia che la moglie di Fiorello, Susanna Biondo, ha avuto con l’ex marito, Edoardo Testa, ma il conduttore l’ha sempre chiamata figlia e il loro legame è talmente forte che nel giorno più bello si è fatta accompagnare all’altare da entrambi i papà: quello acquisito e quello naturale. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Grande festa per la famiglia di. LaOlivia Testa si è sposata a Venezia con Ansperto Radice Fossati Confalonieri. Per il giorno più importante, celebrate con rito civile, Olivia ha indossato un abito in stile impero, con maniche a palloncino e un lungo mantello con cappuccio. La coppia vive a Milano dove lei, da sempre lontana dal mondo dello spettacolo, lavora nel comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Lui, invece, discendente di una delle famiglie più antiche della nobiltà milanese e lavora nel mondo del design e dell’arte. Olivia Testa è lache la moglie di, Susanna Biondo, ha avuto con l’ex marito, Edoardo Testa, ma il conduttore l’ha sempre chiamatae il loro legame è talmente forte che nel giorno più bello si è fattareda entrambi i papà: quello acquisito e quello naturale.

