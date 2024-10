Ilfattoquotidiano.it - Caso Sangiuliano, la Procura al ministero per acquisire “cospicua documentazione”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ladi Roma ha fatto richiesta di “” aldella Cultura per ilche ha coinvolto l’ex ministro Gennaroe l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia. Due delegati, secondo quanto riferisce l’agenzia AdnKronos, si sono presentati in mattinata fisicamente al dicastero di via del Collegio Romano e sono stati ricevuti direttamente dal successore di, Alessandro Giuli. Ilha assicurato “massima collaborazione” per fornire ai magistrati tutti gli atti richiesti. L’ex ministroè indagato con l’ipotesi di reato di peculato e rivelazione di segreto d’ufficio legati alla sua relazione con Boccia. Le accuse riguardano presunti viaggi e coinvolgimenti in attività istituzionali. Inera arrivato anche un esposto dell’avvocato dell’ex titolare della Cultura anche per denunciare l’imprenditrice-mancata consulente.