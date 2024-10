Baronissi, rinnovato il direttivo della Pro Loco: Picarone riconfermata alla presidenza (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pioggia di voti per il cambio direttivo della Pro Loco Baronissi, si riconferma alla presidenza Maria Picarone, già consigliera Regionale UNPLI, sarà affiancata dal Vicepresidente Ivan Passero, dal Segretario Bruno Fruscione e dal Tesoriere Anna Rago. Completano il direttivo i consiglieri Petronilla Pastore, Alfonso Attanasio e Marco Cavaliere. Zon.it - Baronissi, rinnovato il direttivo della Pro Loco: Picarone riconfermata alla presidenza Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pioggia di voti per il cambioPro, si riconfermaMaria, già consigliera Regionale UNPLI, sarà affiancata dal Vicepresidente Ivan Passero, dal Segretario Bruno Fruscione e dal Tesoriere Anna Rago. Completano ili consiglieri Petronilla Pastore, Alfonso Attanasio e Marco Cavaliere.

Baronissi - rinnovato il direttivo della Pro Loco - . IT su Google News. La Pro Loco continuerà a operare con lo stesso entusiasmo e impegno per la valorizzazione di Baronissi, promuovendo iniziative culturali, tradizionali e turistiche. L’associazione, da sempre punto di riferimento per la comunità, conferma così la propria missione: lavorare per promuovere il territorio e far conoscere le bellezze della città attraverso eventi e ... (Zon.it)

La Sindaca di Baronissi Anna Petta nel direttivo regionale di Anci - Il mio obiettivo è chiaro: promuovere lo sviluppo e la competitività del nostro territorio, intervenendo in tutte le sedi istituzionali per tutelare gli interessi delle autonomie locali. Insieme, ci impegneremo a migliorare la qualità dei servizi pubblici, a sostenere la crescita economica e sociale e a costruire una governance locale più efficiente e vicina ai cittadini”. (Ildenaro.it)

La Sindaca di Baronissi Anna Petta eletta nel direttivo regionale di Anci - l’Associazione dei Comuni campani - Voglio che ogni comune della nostra provincia possa sentirsi rappresentato e tutelato. Il sostegno ricevuto dai Sindaci della Campania è un segnale di fiducia che mi riempie di responsabilità e che riflette il lavoro collettivo di tutta la nostra comunità. Il mio impegno sarà rivolto a migliorare la qualità della vita dei cittadini, garantendo che le loro esigenze siano sempre al centro delle ... (Puntomagazine.it)