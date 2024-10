Ardea, apre un nuovo McDonald’s: il ristorante ha assunto 50 persone (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ardea, 14 ottobre 2024 – Oggi apre il nuovo ristorante McDonald’s di Ardea, situato in viale San Lorenzo; 79esimo McDonald’s nella provincia di Roma, ha portato a 50 nuove assunzioni, generando valore economico e sociale per il territorio loca “Sono entusiasta di annunciare l’apertura del nuovo ristorante McDonald’s a Tor San Lorenzo, Ardea. Il nostro obiettivo, insieme a tutto il nostro team, è offrire momenti unici di convivialità e supportare il territorio. Con i nostri servizi e offerta di ristorazione, puntiamo a diventare un punto di riferimento per tutta la comunità locale, valorizzando e rilanciando l’intera zona.” Afferma Amedeo Avenale, Licenziatario McDonald’s. “L’apertura di questo nuovo McDonald’s porterà opportunità di lavoro e contribuirà anche al valore sociale e alla crescita e sviluppo economico del territorio. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Oggiildi, situato in viale San Lorenzo; 79esimonella provincia di Roma, ha portato a 50 nuove assunzioni, generando valore economico e sociale per il territorio loca “Sono entusiasta di annunciare l’apertura dela Tor San Lorenzo,. Il nostro obiettivo, insieme a tutto il nostro team, è offrire momenti unici di convivialità e supportare il territorio. Con i nostri servizi e offerta di ristorazione, puntiamo a diventare un punto di riferimento per tutta la comunità locale, valorizzando e rilanciando l’intera zona.” Afferma Amedeo Avenale, Licenziatario. “L’apertura di questoporterà opportunità di lavoro e contribuirà anche al valore sociale e alla crescita e sviluppo economico del territorio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il McDonald’s Job Tour fa tappa ad Ardea - La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, chiaramente parametrata al numero di ore lavorative settimanali. McDonald’s Job Tour ad Ardea La tappa del Job Tour ha dato il via al percorso di ricerca e selezione del personale per entrare a far parte del team del ristorante McDonald’s di prossima apertura ad Ardea, che si aggiungerà ai 78 ristoranti già presenti in provincia di Roma. (Ilfaroonline.it)