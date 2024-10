Alleanza Verdi Sinistra del collegio di Parma, la presentazione dei candidati (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono Enrico Ottolini (capolista), Sara Conversi, Federico Cencig, Francesca Franceschi, Alberto Barbaliscia i cinque candidati di Alleanza Verdi Sinistra nel collegio di Parma alle elezioni regionali per l’Emilia- Romagna del 17 e 18 novembre 2024. Alleanza Verdi Sinistra (AVS) è una lista Parmatoday.it - Alleanza Verdi Sinistra del collegio di Parma, la presentazione dei candidati Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono Enrico Ottolini (capolista), Sara Conversi, Federico Cencig, Francesca Franceschi, Alberto Barbaliscia i cinquedineldialle elezioni regionali per l’Emilia- Romagna del 17 e 18 novembre 2024.(AVS) è una lista

