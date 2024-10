A scuola di sera in un liceo di Roma: il disagio per lavori di adeguamento sismico (Di lunedì 14 ottobre 2024) La vicenda degli studenti del liceo scientifico e delle scienze umane Teresa Gullace di Roma - come riporta RomaToday - evidenzia un grave disagio legato ai lavori di adeguamento antisismico della loro scuola. Questi interventi, iniziati a giugno, hanno reso necessaria la suddivisione degli spazi scolastici e il trasferimento di parte delle classi in una sede succursale. L'articolo A scuola di sera in un liceo di Roma: il disagio per lavori di adeguamento sismico . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La vicenda degli studenti delscientifico e delle scienze umane Teresa Gullace di- come riportaToday - evidenzia un gravelegato aidiantidella loro. Questi interventi, iniziati a giugno, hanno reso necessaria la suddivisione degli spazi scolastici e il trasferimento di parte delle classi in una sede succursale. L'articolo Adiin undi: ilperdi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

La Curia di Lanciano-Ortona apre le porte agli studenti del liceo classico - presentati i progetti alternanza scuola-lavoro  - Archivio, biblioteca e museo diocesano: sono i luoghi, affascinanti, di lavoro per i 90 studenti delle classi quinte del liceo classico Vittorio Emanuele II di Lanciano che aderiscono ai progetti Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) che integrano l’apprendimento... (Chietitoday.it)

La curia di Lanciano-Ortona apre le porte agli studenti del liceo classico per i progetti alternanza scuola-lavoro - Archivio, biblioteca e museo diocesano: sono i luoghi, affascinanti, di lavoro per i 90 studenti delle classi quinte del liceo classico Vittorio Emanuele II di Lanciano che aderiscono ai progetti Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) che integrano l’apprendimento... (Chietitoday.it)

Dalla scuola dell'infanzia al liceo - un'eccellenza scolastica romana propone percorsi che guardano al futuro - Nel XXI secolo, il panorama educativo sta vivendo una trasformazione radicale. La globalizzazione e l'avvento delle nuove tecnologie stanno rimodellando i confini della formazione, rendendo necessario un approccio che vada oltre i metodi tradizionali e i limiti delle singole nazioni. La scuola... (Romatoday.it)