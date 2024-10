Usa, invieremo sistema anti-missile in Israele contro l'Iran (Di domenica 13 ottobre 2024) Gli Stati Uniti invieranno il sistema anti-missile Thaad in Israele contro l'Iran. A dichiaralo in una nota il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder. Thaad "potenzierà il sistema di difesa di Israele ed è la dimostrazione dell'impegno ferreo degli Stati Uniti contro qualsiasi attacco con Europa.today.it - Usa, invieremo sistema anti-missile in Israele contro l'Iran Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Gli Stati Uniti invieranno ilThaad inl'. A dichiaralo in una nota il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder. Thaad "potenzierà ildi difesa died è la dimostrazione dell'impegno ferreo degli Stati Unitiqualsiasi attacco con

