Terremoto Campi Flegrei oggi due scosse in rapida successione | la più forte di magnitudo 26

Terremoto Campi Flegrei, oggi due scosse in rapida successione: la più forte di magnitudo 2,6 (Di domenica 13 ottobre 2024) Dalle 8:05 di domenica 13 ottobre è in atto uno sciame sismico registrato dai sensori dell'Osservatorio Vesuviano ai Campi Flegrei: la scossa più forte alle 8:07. Fanpage.it - Terremoto Campi Flegrei, oggi due scosse in rapida successione: la più forte di magnitudo 2,6 Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dalle 8:05 di domenica 13 ottobre è in atto uno sciame sismico registrato dai sensori dell'Osservatorio Vesuviano ai: la scossa piùalle 8:07.

